أخبار مصر | وكيل "التضامن" يزور مصابي المنيا ويصرف لهم إعانة عاجلة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "التضامن" يزور مصابي المنيا ويصرف لهم إعانة عاجلة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار محمد سيد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، مصابي حادث طبيبات المنيا، يرافقه ليلي البلشى مدير عام ادارة الساحل الإجتماعية، وأيمن فرج مدير الإغاثات بوزارة التضامن، اليوم الخميس، بمعهد ناصر، وذلك للأطمئنان على حالتهم الصحية.

وقام وكيل الوزارة، بتقديم الإعانات والمساعدات للمصابين بخلاف ما يتم صرفه من تعويضات لهم ومساعدات طبقا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج.