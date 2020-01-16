أخبار مصر | القوى العاملة: مبادرة "أعرف وأحمي نفسك" تصل أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: مبادرة "أعرف وأحمي نفسك" تصل أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مبادرة "أعرف واحمي نفسك" محطة جديدة من محطاتها بمديرية القوى العاملة بأسوان، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، والمهندس عيد الحوت رئيس شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، وبحضور ممثلين من أربعين شركة مختلفة الأنشطة.

وقال الوزير: إن المبادرة تهدف إلي توعية المنشآت التي تعمل في مجال البتروكيماويات، وذلك بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بها، بحضور محمد عبد الوهاب مدير المديرية، ومديري ومفتشى مكاتب السلامة والصحة المهنية بأسوان، بالتعاون مع المديرية .

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وأكد سعفان، أن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وبدأت الكيميائية سهير الليثي مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بوزارة القوي العاملة، الندوة بمحاضرة حول تشريعات السلامة والصحة المهنية، وخطة الطوارئ والتحقيق في الحوادث، كما تناول الدكتور هشام محمد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرة القوي العاملة بالأقصر في محاضرته حول تقييم المخاطر .