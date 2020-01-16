أخبار مصر | بعد إزالتها.. محافظة القاهرة تكشف خطة الدولة للمناطق العشوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إزالتها.. محافظة القاهرة تكشف خطة الدولة للمناطق العشوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة حريصة على بناء مشروعات متكاملة لسكان المناطق العشوائية، بها كافة الخدمات وبناء جامع وكنيسة بالمشروع، لتوفير كافة الإمكانيات لسكان هذه المناطق.

وتابع "عبدالعال" خلال لقائه مع الشباب بديوان عام المحافظة: حى الأسمرات نموذج للبيئة الجديدة التى نفذتها مصر فى ملف تطوير العشوائيات، وباقى المشاريع تتم بنفس الكفاءة، مما حقق نقلة كبيرة جدا فى بناء الإنسان الذى يعيش فى المناطق العشوائية، وهو ما تحرص عليه الدولة.

وأضاف أن هناك مخطط على مستوى الدولة للاستفادة من المناطق العشوائية التى يتم إخلاؤها، بما يخدم المواطنين بالأحياء، مشيرا إلى أنه فى أقل من سنتين سيتم استكمال مشروعى تطوير سور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو، كما يتم حاليا تطوير منطقة الفسطاط بمصر القديمة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أن مشكلة تطوير العشوائيات ليست فى توفير وحدات سكنية فقط، ولكن فى الخدمات والأنشطة والرعاية والتوعية، والتعليم بمختلف أنواعه، مشيرا إلى أنه تم ازالة المنطقة التى تقع خلف سور مجرى العيون بالكامل، موضحا أن أغلب أماكن المناطق العشوائية التى تم إزالتها سيتم إنشاء خدمات للأهالى بها.

وأضاف شعت، أن القاهرة كان بها 160 منطقة عشوائية، تنقسم إلي أربع تقسيمات منها منطقة غير امنة مثل سقوط الصخور ومناطق بدون صرف صحيً ومناطق الخطورة الرابعة حيازة غير مستقرة، مشيرا إلى أنه تم بناء وحدات 42 الف وحدة سكنية حتى الأن، وتم تسكين الأسمرات 3 والمحروسة 1و2 وأهالينا 1 وعدد أخر من المشروعات.