أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. برلمانية: هالة زايد تلوي ذراع الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. برلمانية: هالة زايد تلوي ذراع الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن الحادث الأليم الذي تعرض له ميكروباص طبيبات المنيا، مما أدى إلى وفاة ٤ أشخاص وإصابة ١٧ آخرين، بالقرب من مدينة 15 مايو أثناء توجههم من محافظة المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف التابع للوزارة، وتعنت الوزارة في سفر الطبيبات إلى القاهرة بدلا من تدريبهم داخل محافظتهم، بالإضافة إلى عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهذه المسافة الكبيرة.

وأضافت "المنشاوي" في تصريح إلى "الخليج 365"، أن هذا الحادث يستكمل سلسلة التعسف والانهيار الداخلي لوزارة الصحة ومحاولة تفريغها من كوادرها والذي ينعكس بالسلب على الأداء العام، مؤكدة أن هذا العصر يعد الأسوأ في تاريخ الأطباء بسبب قرارت الوزيرة المتعنته والمتعسفه.

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "إزاي أجبر الأطباء إنهم يخرجوا الساعة 3 الخليج 365 في عز الشتا علشان يوصلوا الساعة 8 الصبح، دون إعطاء فرصة بأخذ وسيلة مواصلات أخرى آمنة، وتهديدهم بعدم الانتداب في حالة التغيب أو عدم الحضور"، متابعة: الوزارة ماشية بلوي الدراع مع الأطباء، ولما الوزيرة تمشي هتكون فرغتها من الأطباء".

