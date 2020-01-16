أخبار مصر | محافظ القاهرة: مصر الوحيدة في العالم تبني وتجهز مساكن للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: مصر الوحيدة في العالم تبني وتجهز مساكن للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن مصر الوحيدة على العالم تبنى مساكن وتفرشها للمواطنين وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

وأشار "عبدالعال" إلى أن ميدان التحرير يعتبر من أهم ميادين العالم، لذلك قمنا بوضع مسلة تدل على حضارة مصر وتراثها العظيم، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في جميع الاتجاهات بما يخدم المواطن والمصلحة العامة للدولة المصرية.

ونوه "محافظ القاهرة" إلى دور الدولة في تنمية المواطن من خلال إطلاق العديد من المبادرات، مثل ١٠٠ مليون صحة، وعام التعليم، وتطوير المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مناطق آمنة.