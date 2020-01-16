أخبار مصر | محافظ القاهرة: خطة لتطوير مدينة نصر والقضاء على الازدحام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: خطة لتطوير مدينة نصر والقضاء على الازدحام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن مصر الجديدة تعد محور مهم وأساسي للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا: "يجب علينا الاهتمام بتطويرها لأنها تعتبر الشريان الحقيقي للعاصمة الجديدة".

وأضاف "عبدالعال"، خلال لقائه مع الشباب بديوان عام المحافظة، أنه خلال عام 2020 سيتم نقل بعض الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث رسخت المحافظة والمنطقة الشرقية اهتمامها بمصر الجديدة، والتي استلزمت إزالة العديد من الأشجار وأدت إلى تشويه المنطقة.

وأوضح أن زيادة عدد السيارات في الشوارع أدت إلى الازدحام الشديد، مما جعلنا في حاجة إلى زيادة الحارات لاستيعابها والقضاء على مشكلة الازدحام.

ورد على أحد الشباب بتطوير منطقة مدينة مصر وجسر السويس، قائلًا: "الخطة القادمة ستشهد تطوير منطقة مدينة نصر، باعتبارها من المحاور الأساسية والرئيسية المؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة".

وأكد أن القاهرة أصبحت عاصمة تراثية على مستوى العالم خلال هذا الشهر، ولا بد من الاهتمام بتطويرها لاستقبال الزوار ولتكون واجهة مشرفة للعالم أجمع.

