أخبار مصر | الصحة: حالة الـ16 مصابا في حادث الكريمات "مستقرة"

وأضافت الوزارة، أن هناك 3 حالات تماثلت للشفاء التام ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة، لاقتة إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.



وأشارت إلى أن هناك 3 حالات بالرعاية المركزة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة، ويشرف على الحالة الصحية فريق من الأساتذة والاستشاريين. وأشارت إلى أن هناك 3 حالات بالرعاية المركزة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة، ويشرف على الحالة الصحية فريق من الأساتذة والاستشاريين.