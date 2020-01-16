أخبار مصر | الصحة: حالة الـ16 مصابا في حادث الكريمات "مستقرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: حالة الـ16 مصابا في حادث الكريمات "مستقرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة، أن الحالة الصحية لـ16 مصابًا فى حادث الكريمات، مستقرة ويخضعون جميعهم للرعاية الطبية اللازمة.
وأضافت الوزارة، أن هناك 3 حالات تماثلت للشفاء التام ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة، لاقتة إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.
وأشارت إلى أن هناك 3 حالات بالرعاية المركزة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة، ويشرف على الحالة الصحية فريق من الأساتذة والاستشاريين.
وأشارت إلى أن هناك 3 حالات بالرعاية المركزة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة، ويشرف على الحالة الصحية فريق من الأساتذة والاستشاريين.