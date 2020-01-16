أخبار مصر | رئيس "تشريعية النواب": الانتخابات البرلمانية 2021.. والرئاسية 2024

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "تشريعية النواب": الانتخابات البرلمانية 2021.. والرئاسية 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وفدا برلمانيا من دولة مالاوي بحضور النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الخولي، والنائب جمال الشريف أعضاء اللجنة.

وأكد "أبو شقة"، دور مصر الرائد إفريقيًا، مشيرًا إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء تقلده رئاسة الاتحاد الإفريقي لتنمية القارة الإفريقية، قائلا: "مصر هي البلد الثاني لأي أفريقي".

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واستعرض "أبو شقة"، التفاصيل الخاصة بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في ضوء تساؤلات الوفد الأفريقي، موضحًا أن مدة عمل مجلس النواب الحالي، تنتهي في 9 يناير 2021، وفقا للمحددات الدستورية، وموعد إجراء انتخابات البرلمان الجديد نوفمبر 2020.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فإن الدستور لم يلزم بإجراء الانتخابات البرلمانية مع انتخابات رئيس الجمهورية، لذا فإن الانتخابات الرئاسية ستكون في مارس 2024.

وفيما يخص تساؤلات الوفد المالاوي، حول مواعيد تعديل الدستور، علق رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بقوله: الأصل في الدستور أنه دائم ومستمر، ولا يوجد مواقيت محددة، أن نكون أمام دستور جديد أو تعديلات على أن دستور".

