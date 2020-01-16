مصر | المشدد 10 سنوات وغرامة لتاجر هيروين بالشروق

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة المتهم "عبد الستار .م"، عامل، بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالشروق.

وأسندت النيابة للمتهم "عبد الستار.م"، وفق أمر الإحالة أنه بنطاق دائرة الشروق محافظة القاهرة، أحرزا بقصد الاتجار جوهر الهيرويين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المخدر المضبوط مع المتهم لجوهر الهيرويين المخدر المدرج بقانون المخدرات، وأقر المتهم بحيازة الهيرويين بقصد الاتجار.