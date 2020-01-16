مصر | تفاصيل جديدة للتحقيقات حول الطبيبة التي فقدت جنينها بحادث المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة للتحقيقات حول الطبيبة التي فقدت جنينها بحادث المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات، في واقعة حادث "أطباء المنيا"، والذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين، وتبين أن حالة الدكتورة راعوث القس أشعياء مستقرة الآن.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الدكتورة "راعوث" إحدى مصابين الحادث، كانت فقدت طفلها وعمره 5 شهور، فيما طلب زوجها من النيابة التصريح بدفن طفله.

وكشف التقرير الطبي للدكتور "راعوث"، أنها مصابة بكسور في الفك والساق وجروح قطعية، بالاضافة الي كدمات متفرقة بجسدها وإجهادها لجنينيها نتي لانفجار الرحم نتيجة الحادث.

فيما تسلمت النيابة التقرير الطبي للحالات المصابة، والتي تنوعت مابين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة لإجهاض إحدى الحالات لجنينها الذي لا يتعدى الشهرين، فضلا عن الإصابات التي لحقت بالمتوفين.

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واستعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الفحص الفني، للسيارات المتضررة جراء حادث ضحايا "أطباء التكليف بالمنيا"، والذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

استعلمت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن حالة عدد من مصابين حادث أطباء المنيا، المتواجدين بمستشفيات معهد ناصر، وأحمد ماهر، للاستماع لأقوالهم.

كانت التحريات أوضحت، أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل "جامبو"، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.