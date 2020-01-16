مصر | التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق عقار سكني بوسط البلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق عقار سكني بوسط البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية حول الحريق الذي نشب أمس الأربعاء، داخل عقار سكنى بمنطقة وسط البلد، أن ماس كهربائي وراء الحادث.

وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة العقار وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بشارع شامبليون، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من إخماد الحريق وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.