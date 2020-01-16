مصر | محاكمة جنائية عاجلة للمتهم في "مذبحة كفرالدوار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمة جنائية عاجلة للمتهم في "مذبحة كفرالدوار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهم شريف عبد الله رجب محمد الزيات، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار، لعائلة بأكملها، وإضرامه النار في مسكنها يوم الخامس من يناير الجاري.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على سبعة متوفين من عائلة واحدة، داخل منزلهم، وانتقل أعضاءٌ بها لمناظرة الجثامين ومعاينة مسرح الجريمة.

وانتدبت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثامين، وخبراء معمل الأدلة الجنائية لرفع الآثار من مسرح الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها. وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي، وجود إصابات بالمتوفين جميعًا، عدا طفلًا منهم، وأن وفاتهم – دون الطفل الأخير – ترجع إلى الإصابات الطعنية والقطعية بهم وما صاحبها من حروق؛ بينما تسبب الدخان المتصاعد في تسمم الطفل من أول أكسيد الكربون، ما أدى إلى فشل في التنفس أودى بحياته.