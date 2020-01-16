مصر | محاكمة جنائية عاجلة للمتهم في "مذبحة كفرالدوار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمة جنائية عاجلة للمتهم في "مذبحة كفرالدوار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على سبعة متوفين من عائلة واحدة، داخل منزلهم، وانتقل أعضاءٌ بها لمناظرة الجثامين ومعاينة مسرح الجريمة.
وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي، وجود إصابات بالمتوفين جميعًا، عدا طفلًا منهم، وأن وفاتهم – دون الطفل الأخير – ترجع إلى الإصابات الطعنية والقطعية بهم وما صاحبها من حروق؛ بينما تسبب الدخان المتصاعد في تسمم الطفل من أول أكسيد الكربون، ما أدى إلى فشل في التنفس أودى بحياته.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، بعد أن كشفت عنه تحريات جهة البحث؛ وباستجوابه اعترف بارتكابه الواقعة بدافع السرقة لمروره بضائقة مالية؛ ولكونه جزارًا عقد العزم على سرقة رؤوس الماشية المملوكة للمجني عليه مستغلًا إقامته بمنطقة نائية تبعد عن البنيان؛ فأمرت النيابة العامة بحبسه، ثم أحيل محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة، تحدد لها يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.