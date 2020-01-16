مصر | إحالة متهم بسرقة ربة منزل في "الزيتون" للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة متهم بسرقة ربة منزل في "الزيتون" للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة الزيتون، اليوم الخميس، متهمًا إلى الجنايات، لمحاكمته بتهمة سرقة شقة ربة منزل، وتقييدها بسلك كهربائي.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، لتفقد الحالة الأمنية، تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات بأحد العقارات.