مصر | إحالة متهم بسرقة ربة منزل في "الزيتون" للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة متهم بسرقة ربة منزل في "الزيتون" للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحالت نيابة الزيتون، اليوم الخميس، متهمًا إلى الجنايات، لمحاكمته بتهمة سرقة شقة ربة منزل، وتقييدها بسلك كهربائي.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، لتفقد الحالة الأمنية، تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات بأحد العقارات.
وباستبيان الأمر، تم ضبط أحد الأشخاص، مسجل شقى خطر "سرقات متنوعة" سبق اتهامه في 22 قضية "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "مخدرات، سرقة" وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة"- هاتف محمول- مبلغ مالى) وتبين تواجد مالكة الشقة ربة منزل ومقيمة محل البلاغ "مقيدة بسلك كهربائى".
وبسؤال المجنى عليها، أقرت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بدخول المتهم للشقة عن طريق شباك المطبخ، وتهديدها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وتقييدها بسلك كهربائى، والاستيلاء منها على الهاتف المحمول، والمبلغ المالى المضبوط بحوزته كرهًا عنها.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.