مصر | ضبط 6 متهمين في مشاجرة بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 متهمين في مشاجرة بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا بالواقعة من الأهالي، وتبين نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص وإصابة 3 من من بينهم بجروح متفرقة بالجسد وجرى السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج. تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا بالواقعة من الأهالي، وتبين نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص وإصابة 3 من من بينهم بجروح متفرقة بالجسد وجرى السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تمكن ضباط قسم شرطة المطرية، من القبض على 6 أشخاص، من بينهم 3 مصابين، في مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور.