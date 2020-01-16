مصر | بلاغ بشأن حادث الكريمات وانتحار فتاة.. أبرز أخبار الحوادث اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ بشأن حادث الكريمات وانتحار فتاة.. أبرز أخبار الحوادث اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:-

تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة تجارة المخدرات في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة ومبالغ مالية، للتفاصيل الكاملة إضغط هنا.

بسبب الثأر.. تشريح جثة حداد قتل على يد 3 أشخاص في السلام

طالبت نيابة السلام الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي، تشريح جثة حداد قتل على يد عاطل، بالاشتراك مع آخرين، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك، التفاصيل الكاملة إضغط هنا.

تجديد حبس "البنا وشوقي وعبدالمعطي" لمدة 45 يوما

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، تجديد حبس 3 نشطاء لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، وهم: "الناشط أيمن عبدالمعطي مدير التوزيع بدار المرايا للنشر والتوزيع، والمحامي سيد البنا، وطبيب الأسنان والناشط وليد شوقي، التفاصيل الكاملة إضغط هنا.

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بتهمة الرشوة.. إحالة مدير هيئة النظافة بالزيتون إلى أمن الدولة

قررت النيابة العامة نيابة، إحالة مدير هيئة نظافة بحي الزيتون إلى محكمة أمن الدولة، بتهمة تلقى الرشوة من إحدى الشركات المسئولة عن توريد عمال نظافة، التفاصيل الكاملة إضغط هنا.

انفجار بالرحم وإجهاض.. تفاصيل تقرير حالة مصابي "أطباء المنيا"

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات، في واقعة حادث "أطباء المنيا"، والذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين، التفاصيل الكاملة إضغط هنا.

"شقة مفروشة وملابس داخلية".. مفاجأة في محاولة انتحار فتاة بـ"أكتوبر"

داخل شقة مفروشة بالحي الراقي، بمدينة الشيخ زايد، استدرج شابين سعوديين الجنسية، فتاة تعرفا عليها على أحد الكافيهات، لقضاء ليلة حمراء، لكنهما لم يعلما أنها تعاني من مرض نفسي وحاولت الانتحار في وقت سابق، لتعاود الأمر وتلقي بنفسها من الدور الرابع ويفتضح أمرهما، لتسقط بملابسها الداخلية، غارقة في دمائها، ولا تستطع التحرك، "التفاصيل الكاملة، إضغط هنا.

إقالة وزيرة الصحة.. أول بلاغ للنائب العام بشأن حادث الكريمات

قررت نقابة الأطباء، اليوم الخميس، تقديم بلاغًا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، والنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، لفتح تحقيق جنائي وإداري في حادث طبيبات المنيا، إذ اختصمت النقابة كلًا من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد حياة الطبيبات وتعريضهم للخطر، التفاصيل الكاملة إضغط هنا.