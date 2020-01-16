مصر | إخلاء سبيل متهمة بقضية "المحور الإعلامي" للإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهمة بقضية "المحور الإعلامي" للإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، سبيل المتهمة "رباب إبراهيم خير"، علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"ـالمحور الإعلامي للإخوان"، وذلك بتدابير احترازية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم، منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة.

