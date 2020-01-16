مصر | حبس عاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في الأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في الأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الخميس، بحبس عاطل 4 أيّام على ذمة التحقيقات لاتجاره في المواد المخدرة.

كانت مباحث العاصمة تلقت إخطارا يفيد بتمكن قوة من إدارة رعاية الأحداث من ضبط ع. ع.ع. 56عاما عاطل ومسجل خطر والسابق اتهامه في عدد 18 قضية آخرهم 29849 لسنة 2006م محرم بك الإسكندرية مخدرات حال تواجده بميدان رمسيس ـ دائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته المضبوطات التالية كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، مبلغ مالي 150 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.