مصر | حبس طالبين 4 أيام لتعديهما بالسلاح على تاجر في المقطم

وفور وصوله فوجئ بقيام المشكو في حقه وبصحبته آخر، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته، واستوليا منه على المبلغ المالي وبعض الأوراق الشخصية كرها عنه وفرا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من ماجد 18 عاما طالب، ومحمد 22 عاما طالب والسابق اتهامه في القضية رقم 5301 لسنة 2019م المقطم مشاجرة وبلطجة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنهما، كما تم بإرشاد المتهم الثاني، ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.