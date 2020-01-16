مصر | حبس طالبين 4 أيام لتعديهما بالسلاح على تاجر في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس طالبين 4 أيام لتعديهما بالسلاح على تاجر في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم إشارة مستشفى، مفاداة استقبال "أحمد" 32 عاما تاجر، مصاب بجرح قطعي بالرسغ الأيسر والأوتار القابضة والفك، وبالانتقال وسؤال المصاب قرر تعرفه على أحد الأشخاص "ماجد" ولا يعلم باقي بياناته من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لقيام الأخير بعرض كروت الهدايا الخاصة بألعاب البلاي ستيشن، واتفق معه على شراء تلك الكروت، مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه، والتقابل بشارع المعهد الأزهري دائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من ماجد 18 عاما طالب، ومحمد 22 عاما طالب والسابق اتهامه في القضية رقم 5301 لسنة 2019م المقطم مشاجرة وبلطجة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنهما، كما تم بإرشاد المتهم الثاني، ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه.
وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.