مصر | عقوبات رادعة للمتهمي بالاستيلاء على المال العام في "التموين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات رادعة للمتهمي بالاستيلاء على المال العام في "التموين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ١٤ مسئولا بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، من خلال استيلاء مراقب مالي سابق، على مكافآت ومبالغ مالية من دون وجه حق.

وتضمن الحكم مجازاة المراقب المالي لوزارة المالية، لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية سابقًا، بعقوبة الإحالة للمعاش، كما خصمت ٣٠ يومًا من أجر كاتب بوزارة المالية، ومراجع حسابات، وكاتب بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومجازاة مدير إدارة الحسابات بالوزارة، ورئيس قسم الحسابات، ومراجع حسابات، وموظفة بقسم الشطب بإدارة الحسابات، بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.

وغرمت موظفة سابقة بإدارة الحسابات والمسئولة عن تحرير الشيكات، ومسئول خزينة سابق، بغرامة تعادل ضعف أجرهما، وغرامة للمشرف السابق على حسابات صندوق دعم وتطوير الخدمات التموينية تعادل ٣ أضعاف أجره.

وبرأت المحكمة ٣ مندوبين وزارة المالية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية من التهم المنسوبة لهم،كما قضت بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمشرف السابق على إدارة الاستحقاقات لبطلان قرار الإحالة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

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ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته المراقب المالي لوزارة المالية لدي وزارة التموين، التلاعب في المستندات الخاصة بصندوق تحسين الخدمة التموينية والاستمارات بالتعديل، وإضافة مبالغ مالية بالشيكات والاستيلاء على المبالغ المضافة بالزيادة من دون وجه حق، وحصل على مكافآت من حساب صندوق تحسين وتطوير الخدمة التموينية بدون وجه حق.

وساعده في ذلك المحال من الثامن حتى ١٥ من خلال الإهمال في عملهم مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من صندوق تحسين الخدمة التموينية دون وجه حق.

واستندت المحكمة علي قرار وزير المالية بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو حوافز أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى.



ورأت المحكمة أن إهمال المحالين في عملهم ساهم في شبهة استيلاء على المال العام من جانب المحال الأول مما يستوجب عقابهم تأديبيًا.

كما نُسبت للمحالين من الثاني وحتى السابعة الحصول على مكافآت مالية من صندوق دعم وتطوير الخدمة التموينية من دون وجه حق.

ولم تلتفت المحكمة لدفاع ٣ محالين بالقضية، بأن التوقيعات على استمارات صرف المبالغ بدون وجه حق محل المخالفة المنسوبة لهم مزورة، لعدم إثباتهم عدم صحة توقيعاتهم.