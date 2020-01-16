مصر | سقوط عصابة سرقة الهواتف أعلى الطريق الدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة الهواتف أعلى الطريق الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي، في أقل من 24 ساعة، من ضبط المتهمين بسرقة هاتف محمول، من سيارة أعلى الطريق الدائري، عقب تداول الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت المتابعة الإعلامية، تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "انتشار وقائع سرقات الهواتف المحمولة"، متضمنًا تعرض شخص لواقعة سرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" من قِبل شخصين يستقلان دراجة بخارية "من دون لوحات معدنية" حال تواجده داخل السيارة قيادته أعلى الطريق الدائري، دائرة قسم شرطة البساتين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "جلال. م. م" 30 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم دار السلام والسباق اتهامه في 11 قضية آخرهم القضية رقم 1965 2019 مصر القديمة "سرقة متنوعة" والمحكوم عليه في القضية رقم 12853 2019 جنح مصر القديمة "سرقة" بالحبس 3 شهور، و"خيري. م. خ" 25 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم مصر القديمة، والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرهم القضية رقم 10811 2019 جنح قصر النيل "سرقة".

وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن ترددهما، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين والقوة المرافقة، من ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية "من دون لوحات معدنية" ملك وقيادة الأول والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما تليفون محمول ماركة سامسونج "مجهول المصدر".

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وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما، من متحصلات واقعة السرقة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما.

وأمكن التوصل إلى المجني عليه، وتبين أنه يُدعى محمد ماهر خليل عبدالله، 28 سنة، محاسب ومقيم بدائرة قسم مدينة نصر أول، وباستدعائه تعرف على الهاتف، وقرر عدم قيامه تحرير محضر بواقعة السرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارٍ تطوير مناقشتهما للوقوف على مدى نشاطهم الإجرامي.