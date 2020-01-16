شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مهرجان شرم الشيخ التراثي يؤكد عمق الصداقة والمحبة بين مصر والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، على عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة بين الشعبين المصري والإماراتي.

وقال الرئيس، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي».

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ويقام المهرجان بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ الذي يشهد عروضًا وسباقات للهجن ومعارض التراث البدوي والإماراتي بمشاركة وتعاون دولة الإمارات.

وتضمن المهرجان استعراض مهارات الهجن لدولة الإمارات الشقيقة وسباقًا للهجن للقبائل المصرية.

وأقيم ضمن الفعاليات معرض مشترك إماراتي مصري لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية، لأكثر من 100 عارضة، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة بمصر، بالإضافة لعروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة.