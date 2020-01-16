السيسي ومحمد بن زايد يتفقدان المعرض التراثي للحرف البدوية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي. وبحسب بيان، استهلت الفعاليات بسباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن. كما تفقد الرئيس وضيفه الكريم المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة، والذي يهدف إلى تأصيل تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وجعله منتجًا سياحيًا يتم ترويجه. الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي

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