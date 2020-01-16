شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوشقة» لوفد برلمان مالاوي: انتخابات «النواب» في نوفمبر 2020 (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وفد من برلمان جمهورية مالاوى لقائين بلجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بمجلس النواب، على هامش حضور الوفد المالاوى لتدريب بمعهد التدريب البرلمانى بالمجلس.

وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، خلال اللقاء، الخميس، إن «مصر بحكم موقفها التاريخي دائما ما تنحاز وتؤيد كل ما فيه مصلحة الشعوب الإفريقية».

وأكد «أبوشقة»، على دور مصر الرائد أفريقياً، مشيراً إلى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تقلده رئاسة الاتحاد الأفريقي من أجل تنمية القاره الأفريقية، مضيفا: «مصر هي البلد الثاني لأي أفريقي».

وردا على سؤال لرئيس الوفد المالاوي، كين كاتسونجا، حول المواعيد المقررة للانتخابات المصرية، أوضح رئيس اللجنة التشريعية أن مدة عمل مجلس النواب الحالي تنتهي في 9 يناير 2021 وفقا للمحددات الدستورية، وأن موعد إجراء انتخابات البرلمان الجديد ستكون في نوفمبر 2020.

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وأضاف «أبوشقة»، أنه فيما يخص الانتخابات الرئاسية، فليس في الدستور ما يلزم أو ما يوجب أن تكون الانتخابات البرلمانية متزامنة مع انتخابات رئيس الجمهورية، لذا فإن الانتخابات الرئاسية ستكون في مارس 2024.

وحول مواعيد تعديل الدستور، علق رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قائلا: «إن الأصل في الدستور أنه دائم ومستمر، ولا يوجد مواقيت محددة أن نكون أمام دستور جديد أو تعديلات عليه».

وبالنسبة لعمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، أوضح أن اللجنة هي بمثابة «عمود الخيمة» للبرلمان وأي برلمان آخر، لافتاً إلى أن 82% من عمل المجلس التشريعي خارج من لجنة الشؤون التشريعية.

من جانبه، أكد رئيس الوفد البرلماني المالاوي، كين كاتسونجا، أهمية تعزيز العلاقات المصرية المالاوية لاسيما على المستوى البرلماني، متابعاً: «لديكم تاريخ عظيم يمكن أن نتعلم منه جميعا».

وفى لقاء الوفد بلجنة الخطة، أكد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أنه «طبقا للدستور فمصر تطبق الآن موازنة الأبواب والفصول، ولكن اللجنة بدأت منذ عام 2017 خطوات أولية في تنفيذ موازنات البرامج والأداء تمت بالتنسيق والمتابعة مع وزارتى التخطيط والمالية وتشجيعهم ووصلنا إلى خطوات متقدمة»، مضيفا: «نتمنى تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل وهذا سيحتاج إلى تعديلات تشريعية ستتم في البرلمان المقبل لأن هذا النوع من الموازنات يمتاز بضبط الفساد والحوكمة ولكنه تحتاج إلى بنية تشريعية ملاءمة لها».

وقالت سيلفيا نبيل، رئيسة لجنة البرامج والأداء: «وصلنا إلى مستوى متقدم من التفاصيل المالية والفنية في موازنة البرامج والأداء وإلى مستوى مديريات المحافظات، وأصبح لدينا 31 وزارة تطبق ذلك من إجمالى 33 وزارة ويتبقى لنا اثنتان لا نستطيع تنفيذ ذلك معهم الآن، واستلمنا تصورات 60 جهة حكومية من إجمالى 600 جهة مستهدفة».