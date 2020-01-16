شكرا لقرائتكم خبر عن لافتات بشوارع الغردقة تحمل صور البحارة المفقودين منذ 11 يوما بالبحرالأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر أهالي منطقة الصيادين بمدينة الغردقة عن حزنهم على فقد ٤ بحارة وصيادين منذ ١١ يوما داخل مياه البحر وعدم العثور عليهم، بوضع عدد من اللافتات في شوارع المنطقة تحمل صورهم، آملين رجوع الصيادين المفقودين بالمدينة إلى ذويهم، حيث يتضرع الأهالي إلى الله بعودة ذويهم سالمين.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والأجهزة الأمنية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء مركب في رحلة صيد، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن، وهناك تعاونا مع عدد من أصحاب المراكب والصيادين العاملين بالمنطقة وبعض الجهات للبحث مع الأجهزة المختصة في حال العثور على المركب المفقود، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية للمركب تفيد بأنه في حدود نطاق مياه مدينة الغردقة.

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وكشف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، عن استمرار البحث عن الصيادين المفقودين، وأن هناك جهد كبير من قبل وزارة الدفاع في هذا الشأن بإشراف مباشر من الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي أصدر توجيهاته، للتنسيق مع القوات الجوية للقيام بطلعات للتمشيط، وكذلك قيام القوات البحرية بعملية البحث على مدار الساعة.

وأوضح اللواء حنفي، أنه يتابع بنفسه على مدار الساعة جهود البحث، وأنه عقد اجتماع بالصياديين لأنهم أكثر دراية بتلك المنطقة، وتم تحديد ثلاثة احتمالات للبحث على المفقودين فيهم حسب التيار المائي، مشدداً على أنه أصدر تعليماته بعد هذه الواقعة بعدم خروج أي مركب صيد ولو كانت «فالوكة صغيرة» إلا بتركيب جهاز تتبع «GBS»، لحماية البحارة وسلامتهم، وتم التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقتها بشأن هذه الأجهزة.

يذكر أن سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 صيادين وهم «الريس ناجى» في العقد السادس من العمر، ونجله أحمد وزوج أخته وهو «الريس عدلي»،، وصديقه إسلام موسى في العقد الثالث من عمره، وذلك على متن «سبيد بوت» مركب سريع، وذلك خلال رحلة صيد لهم في البحر، وكان مقرر وصولهم إلى البر يوم الاثنين الموافق 6 يناير الماضي لكنهم لم يعودوا حتى الآن.