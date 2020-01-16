شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنيا» في انعقاد دائم لتنفيذ 8 قرارات حول حادث «الطبيبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت النقابة الفرعية للأطباء بالمنيا، بيانا شديد اللهجة، بشأن الحادث الأليم لطبيبات المنيا، وصف البيان تعليمات وزارة الصحة بالعقيمة، وأعلنت «أطباء المنيا» أنه تم التواصل مع نواب البرلمان لعمل استجواب عاجل في المجلس لوزيرة الصحة .

كما طالب المجلس بتعاقدات مع هيئة السكة الحديد على غرار الهيئات الأخرى، وأعلن مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم لتنفيذ 8 قرارات اتخذها مجلس النقابة.

وجاء نص البيان كالتالي:

«بشأن الحادث الأليم الذي وقع لبناتنا الطبيبات يوم الأربعاء 15 يناير 2020، والذي لن يمر مرور الكرام ويجب على آثره محاسبة المسؤولين بوزارة الصحة ومديرية الصحة بالمنيا، الذين استخفوا بسلامة ومصلحة بناتنا الطبيبات وقاموا بإبلاغهن بضرورة السفر للقاهرة قبلها بمدة غير كافية دون توفير مكان مناسب للمبيت أو منحهم الوقت الكافي للحجز في القطار أو توفير وسيلة نقل آمنة خاصة في ظل الطقس السيء وخطورة السفر على الطرق الصحراوية في ساعات الصباح الأولى مع الإصرار على تنفيذ التعليمات العقيمة دون تروي أو حساب لمخاطر السفر في هذه الظروف والتي كان ثمنها هو دماء بناتنا الغالي .

كما نعت نقابة أطباء المنيا الزميلتين الشهيدتينن الطبيبة رانيا محرم محمد حسين، والطبيبة سماح نبيل عوض، وتدعو للزميلات المصابات بسرعة الشفاء.

وفور وقوع الحادث انتقل مجلس نقابة أطباء المنيا إلى المستشفيات المحال إليها ضحايا الحادث للإسراع في إنهاء إجراءات دفن الشهيدتين ومتابعة علاج المصابات.

تدين نقابة الأطباء وبشدة وببالغ الغضب سياسة وزارة الصحة في الطريقة المتبعة في تنفيذ هذا النوع من المأموريات وما قيل عن التهديد بشأن تنفيذها.

دماء بناتنا التي سالت في رقبة وزارة الصحة ومديرية الصحة بالمنيا والقائمين عليهما ونقابة الأطباء لم ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك وسوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء وتصعيد الامر لأعلى المستويات

وبناءاً عليه فقد قرر مجلس نقابة أطباء المنيا في اجتماعه الطارئ اليوم الآتي:

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1- تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل المتسببين في هذه المأساة وتكليف المستشار القانوني للنقابة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

2- تم التواصل مع السادة نواب البرلمان لعمل استجواب عاجل في مجلس النواب للدكتورة وزيرة الصحة بشأن الحادث .

3- مطالبة الدولة بمعاملة الضحايا واسرهم معاملة الشهداء مادياً وادبياً.

4- المطالبة باعتبار كل الحالات إصابة عمل.

5- تقديم الدعم المادي والمعنوي من كل من نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية للضحايا.

6- المطالبة بإنهاء المركزية لهذه الدورات وإقامة مركز تدريب بالمحافظة، مع ضرورة التواصل والتنسيق مع النقابة في كل ما يتعلق بأنشطة المديرية التي تخص الأطباء.

7- مطالبة وزارة الصحة بعمل تعاقدات مع هيئة السكة الحديد على غرار الهيئات الأخرى.

8- تكليف أعضاء المجلس بالانتقال لمتابعة حالة الطبيبات المصابات يومياً.

9- المجلس في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة.

ندعو الله أن يرحم شهدائنا ويشفي مصابنا.