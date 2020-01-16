شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حضور السيسى وبن زايد مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، وقد استهلت الفعاليات بسباق الهجن علي مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن. كما تفقد الرئيس وضيفه المعرض التراثي والثقافي لاعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف الي تأصيل تراث البدو فى مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا يتم ترويجه. Advertisements

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