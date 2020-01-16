شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مدة الفصل فى طعون انتخابات البرلمان التكميلية بالجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اليوم، المدة القانونية المحددة بالجدول الزمنى للانتخابات التكميلية بمجلس النواب على المقعدين الخاليين بدائرتى الجيزة وملوى، للفصل فى الطعون المقدمة من المرشحين المقبولين والمستبعدين بالقائمة الأولية التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس الماضى، ومن المقرر أن تعلن الهيئة القائمة النهائية غدا الجمعة.

ووفقا لقانون مجلس النواب، فإن الدعاية الانتخابية للمرشحين تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالمنيا، قبلت الطعنين المقدمين من على أحمد فرغلى ومحمد عبد الحكيم أبو زيد، اللذان تم استبعادهما من القائمة المبدئية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية على الدائرة السابعة ومقرها ملوى بالمنيا.

وبعد قبول محكمة القضاء الإدارى بالمنيا الطعنين يرتفع عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى إلى 13 مرشح بدلا من 11 مرشح

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية للمرشحين 5 على مقعد الجيزة، هم رجل الأعمال محمد محمد أبو العينين، وهشام محمد بدوى سيد، والأمير موسى أحمد، ومجدى السيد السيد ياسين، وزكى عباس عبد الظاهر أبو بكر.

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وبالنسبة لدائرة ملوى بالمنيا فتضم عبدالله محمد عبدالله خليفة، وأحمد جمال أحمد موسى، وزاهر ناجح زاهر قلينى، وأسامة عبد الشكور حمزة، وصلاح إسماعيل على مطر، وشنودة بولس جاد السيد، وعلى أحمد فرغلى، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردي أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير في الداخل، لوفاة شاغلي المقعدين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه فى حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل في الخارج، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.