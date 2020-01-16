شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي القضاة: محظوظون بوجود الأزهر على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قضاة مصر يضطلعون بدور كبير في حفظ أمن الوطن والمواطن، وهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنة لأصحاب المظالم، ويحظون بثقة وقبول الناس دائمًا لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة.

وأضاف فضيلته خلال استقباله المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى رفع المستوى الثقافى والفكري لأفراد المجتمع للارتقاء بالموطنين وحمايتهم واستغلالهم في النهوض بالوطن والبعد عن ارتكاب الجرائم.

من جانبه، عبر رئيس نادي القضاة والوفد المرافق له عن فخر قضاة مصر واعتزازهم بالأزهر الشريف، وثقتهم في قدرة الأزهر على حماية الأمة العربية والإسلامية من الأفكار المتطرفة، لأنه ينطلق برسالة عالمية تقوم على منهج وسطي معتدل، وأن الله كما وهب مصر بالنيل فقد وهبها الأزهر ونحن محظوظون بوجود هذه المؤسسة العريقة على أرض مصر.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استقبل اليوم الخميس، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقال إن دعم المجتمع وحماية الشباب من الأفكار الضالة والمتطرفة أولوية قصوى لدى الأزهر، مع أهمية الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن والنهوض به، وأن شباب مصر أثبتوا كفاءتهم وتفوقهم داخل مصر وخارجها، وقدرتهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، مشددا على أهمية تعضيد وحدة المجتمع واستحضار روح التآخي ونبذ أي ممارسات دخيلة على المجتمع.

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من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الأزهر يحظى بقبول في الداخل والخارج، والوزارة تعمل دائمًا على الاستفادة من خبراته وتاريخه العريق في دعم النسيج الوطني ونشر القيم النبيلة وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لحماية المجتمع داخليًّا وكذلك التواصل مع أبناء الوطن في الخارج.