شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تستدعي القائم بالأعمال التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر دبلوماسية مسؤولة إن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال التركي، الخميس، احتجاجًا على بيان الخارجية التركية بشأن مداهمة «لجنة إعلامية تركية» والقبض على العاملين بها في القاهرة.

كان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعرب عن رفض مصر جملةً وتفصيلاً لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر.

أضاف المتحدث أن تلك «اللجنة عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي».