شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يزور قاعدة بورسعيد البحرية.. ويهنئ الرئيس بافتتاح «برنيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، قاعدة بورسعيد البحرية، وقدم التهنئة للضباط والجنود بمناسبة افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، ونجاح المناورة «قادر 2020»، مؤكدا لهم أن شعب مصر فخور برجال الجيش المصري العظيم، ويقدر تضحياتهم من أجل مصر وشعبها، ويضع كامل ثقته فيهم.

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ووجه اللواء عادل الغضبان التهنئة، للقائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، ونجاح المناورة «قادر 2020».

وأكد المحافظ أن القاعدة العسكرية الجديدة تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن، وحماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في الفترة الحالية.

وأضاف أن مناورة «قادر 2020» تعتبر الأكبر في تاريخ الجيش المصري، مشيدا بما أظهرته الأفرع المختلفة للقوات للمسلحة خلال المناورة من مستويات عالية من الكفاءة والأداء.