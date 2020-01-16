شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: حماية الشباب من الأفكار المتطرفة على رأس أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، خلال لقائه بالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن حماية الشباب من الأفكار الضالة والمتطرفة أولوية قصوى لدى الأزهر، مع أهمية الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن والنهوض به، مشددًا على أهمية نبذ أي ممارسات دخيلة على المجتمع.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الأزهر يحظى بقبول في الداخل والخارج، والوزارة تعمل دائمًا على الاستفادة من خبراته وتاريخه العريق في دعم النسيج الوطني ونشر القيم النبيلة وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لحماية المجتمع داخليًّا، وكذلك التواصل مع أبناء الوطن في الخارج.