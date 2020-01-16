شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 48 من أصحاب الهمم.. «القوى العاملة» تعين 2791 شابا بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن إجمالي المعينين بمديرية القوى العاملة بالمنوفية من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2791 شابا، بينهم 48 من أصحاب الهمم، بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 6470 شابا مسجلا بالمديرية باحثا عن العمل.

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وقال الوزير إنه تلقى تقريرا بذلك من مدير المديرية، مشيرا إلى أن المديرية قامت خلال ديسمبر 2019 بقياس مستوى مهارة 2000 عامل على المهن المختلفة، واستخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة، والتفتيش على 411 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير محاضر مخالفات لـ 354 منشأة، وإنذار355 منشأة، والتفتيش على 1153 منشآت لتنفيذ قانون العمل، وأسفر عن تحرير 294 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في إطار متابعة الشكاوى في مجال علاقات العمل جرى تسوية 12 شكوى وديا، وأحيلت 32 شكوى للقضاء، ومازالت 43 شكوى تحت البحث والدراسة، وأنه جرى حفظ 35 شكوى من أصل 122 قدمت للمديرية.

كما قامت المديرية بعقد 26 ندوة توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي، والإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن عقد 32 ندوة توعية في مجال السلامة الصحة المهنية للعمال بالشركات والمنشآت.