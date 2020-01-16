شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من «الصحة النفسية» لتقديم الدعم للطبيبات المصابات في حادث المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجه فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، الخميس، بزيارة حالات حادث طبيبات المنيا بالطريق الصحراوى بالكريمات، وذلك للاطمئنان على الحالات وتقديم الدعم النفسي لهم. وقالت الدكتورة منى عبدالمقصود، الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تمت مناظرة المصابين بمستشفى معهد ناصر، وجارى متابعة الحالات خلال الأيام القادمة لحين تحسن حالتهم وخروجهم، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي في سياق التحرك الفوري للأمانة في حالات الأزمات والكوارث الكبرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق من «الصحة النفسية» لتقديم الدعم للطبيبات المصابات في حادث المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.