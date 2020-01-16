شكرا لقرائتكم خبر عن «هبوط محرم بك» يؤخر طلاب عن الامتحان.. و«التعليم»: تغلبنا على المشكلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية إن الهبوط الذي تعرض له كوبرى محرم بك الرئيسي، الخميس، تسبب في تأخر وصول بعض الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية التي بدأت اليوم.

وأضاف «الديب» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم التغلب على المشكلة واتخاذ الإجراءات الإدارية، التي تكفل حقهم في أداء الامتحان بسبب الظروف الطارئة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية الموجودة بمقر المديرية لم تتلق شكاوى من امتحان اللغة العربية اليوم وأن الامتحان جاء متوسطا ومن داخل كتاب الوزارة.

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كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تفقد، الخميس، عدداً من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة لمتابعة سير أول أيام العملية الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019- 2020 حيث رافقه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم .

وبدأت الجولة بمتابعة لجنة عبدالله النديم الإعدادية للبنين بإدارة شرق والتي تضم 41 لجنة امتحانية إحداها لجنة للطلاب المدمجين، كما تفقد لجنة مدرسة الخنساء الإعدادية بنات وعدد لجانها 27 لجنة .

يُذكر أن 82260 طالبا تقدموا للامتحان بالشهادة الإعدادية أمام 331 لجنة على مستوى المحافظة مقسمة على جميع الإدارات التعليمية الثماني .