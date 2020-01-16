607 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقيًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقيًا وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.
وتضمن امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للصف الأول الثانوي 25 سؤالاً مقسمة إلى 23 سؤالاً من نوعية «اختيار من متعدد» وسؤالين من نوعية «الاسئلة المقالية»، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).
وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقيًا.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات، السبت، 18 يناير 2020 في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.
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