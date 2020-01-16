شكرا لقرائتكم خبر عن قرية منشأة زعفرانة تشهد النسخة الأولى لمعرض كتاب القرية بأبوقرقاص المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ فعاليات مهرجان معرض كتاب القرية من قرية منشأة الزعفرانة بمدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، والتي تعد أولى فعاليات المهرجان الذي تم التخطيط له بتوجيهات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، وتنفيذًا للسياسات الثقافية التي تنتهجها وزارة الثقافة في تفعيل مبادئ العدالة الثقافية وتحقيق لامركزية الثقافة والوصول بالمنتج الثقافى إلى قلب الصعيد وتدعم هذه التجربة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة.

وعن فلسفة التخطيط لتجربة مهرجان معرض كتاب القرية، يقول الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إنه يقدم معرض الكتاب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة لمدة 3 أيام أسبوعيًا على مدار عام 2020، حيث يتم اختيار قرية في كل محافظة من محافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، ويتم إقامة المعارض بالتوالي على مدار الشهر، ويتنقل المعرض بين محافظات سوهاج والمنيا بأسيوط والوادي الجديد، ويقدم المعرض مؤلفات وموسوعات متنوعة المحتوى ما بين القصصي والشعر والرواية والمؤلفات الدينية والفلسفية والاجتماعية والتاريخية والفنية، بالإضافة إلى طرح سلاسل الهيئة العامة لقصور الثقافة وتم تخصيص قطاع بكل معرض لكتب ومجلات الطفل.

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ويقدم المعرض فقرات فنية للفرق الشعبية وسهرات موسيقية وغنائية الفرق الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تابلوهات فنية من الفلكلور الشعبي الذي تتميز به كل محافظة.

على جانب آخر، في صالون المعرض قاعات الحوار والمناقشة لتوضيح مفاهيم عديدة كالموطنة وقبول الآخر والانتماء وإعلاء قيمة العمل من خلال حوارات بين أدباء وشعراء ومفكري إقليم الصعيد الثقافي وأبناء وأهالي القرية حتى يتم تعميم مناخ من المعرفة الحقيقية لقضايا الوطن، فضلا عن صالون الشعر والقصة الذي يتنافس فيه الشباب بهدف احتضان وتنمية المواهب الشبابية وتقديمها للوسط الثقافى وإتاحة الفرصة للمبدعين الجدد.

ووسط إقبال كبير من أهالى قرية منشأة الزعفرانة بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، تبدأ فعاليات الأسبوع الأول لافتتاح معرض كتاب القرية بحضور رئيس إقليم وسط الصعيد الكاتب محمد نبيل، وخالد إسماعيل، مدير عام فرع ثقافة المنيا، ورموز الثقافة والفكر بمحافظة المنيا، وقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بدوار العمدة، وعلى هامش المعرض فقرة للمواهب المتعددة من أبناء القرية، حيث قدموا عروض فنية عن المواطنة وحب الوطن، وذلك بحضور العمدة مصطفى محمد أحمد، وأشرف الدسوقى، رئيس الوحدة المحلية بأبوقرقاص البلد، وعامر العمده، نائب رئيس مجلس المدينة، وتألقت فرق الفنون الشعبية لفرع المنيا الثقافي، حيث قدمت عرض فني من الرقصات والأغاني التراثية منها سامر التحطيب، الطهور، البنت المنياوية، وأغانى تراثية متنوعة.

وشارك طلاب مدرسة القرية في فقرات المواهب التي يتم من خلالها اكتشاف المواهب الفنية والأدبية في التمثيل والغناء والعزف والرسم والالقاء وتم الشعر من جانب الطلاب أبناء القرية، ويستمر المعرض بقرية منشأة الزعفرانة لمدة 3 أيام ثم ينتقل إلى قرية أخرى بمحافظة أسيوط ثم سوهاج الوادي الجديد للتواجد المعرض على مدار الشهر والسنة بكل محافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي.

قرية منشأة زعفرانة تشهد النسخة الأولى لمعرض كتاب القرية بأبوقرقاص المنيا

قرية منشأة زعفرانة تشهد النسخة الأولى لمعرض كتاب القرية بأبوقرقاص المنيا