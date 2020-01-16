شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع حالة المصابين في حادث الكريمات.. وتماثل 3 حالات للشفاء التام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، متابعتها المستمرة للحالة الصحية لمصابي حادث طريق الكريمات الصحراوي الذي وقع، أمس الأربعاء، وكان يُقل عدد من أطباء محافظة المنيا متوجهين إلى القاهرة، وذلك من خلال فريق من قيادات الوزارة يتواجد بصفة مستمرة بمستشفى معهد ناصر، يضم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، لمتابعة حالة المصابين، وتقديم تقرير بحالتهم الصحية على مدار الساعة لوزيرة الصحة.

Advertisements

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لـ16 مصابًا مستقرة ويخضعون جميعهم للرعاية الطبية اللازمة، مضيفًا أن هناك 3 حالات تماثلت للشفاء التام، ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأشار إلى أن هناك 3 حالات بالرعاية المركزة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة، ويشرف على الحالة الصحية لهم فريق من الأساتذة والاستشاريين.

وتابع أن الدكتورة هالة زايد، وجهت بتقديم سبل الدعم بكافة اشكاله للمصابين وأسر المتوفين، خاصة الدعم النفسي لهم، كما وجهت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الامانة العامة للصحة النفسية في هذا الشأن، بتشكيل فرق من الأطباء لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، أثر هذا الحادث الأليم.