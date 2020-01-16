شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد العال» يشارك في اجتماعات مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل، اليوم الخميس، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى مدينة جنيف، للمشاركة في الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب، التابع للاتحاد البرلماني الدولي، وتأتي مشاركة الدكتور عبدالعال باعتباره ممثلاً للمجموعة العربية بالاتحاد.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد على مدار يومين مناقشة آليات العلاقة بين الفريق الاستشاري رفيع المستوى ومكتبي الأمم المتحدة المعنيين بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة، كما يناقش الاجتماع برنامج العمل المقترح لعام 2020 لتفعيل دور البرلمانيين في حماية ضحايا العمليات الإرهابية، وعرض ميثاق العمل البرلماني لتنسيق مكافحة الإرهاب.

ويعد هذا الاجتماع ضمن سلسلة الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشاري الرفيع المستوى للاتحاد البرلماني الدولي المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف، بغية تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة .

يشار إلى أن الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب تم إنشاؤه لقيادة الأنشطة البرلمانية العالمية المتصلة بمكافحة الإرهاب، ويتمحور عمل الفريق على دعم التدابير البرلمانية والأعمال التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

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ويضم الفريق الاستشاري في عضويته إضافة إلى الدكتور على عبدالعال ممثلا للمجموعة العربية، نخبة من البرلمانيين الممثلين للمجموعات الجغرافية المختلفة بالاتحاد البرلماني الدولي.

من ناحية أخرى استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بمكتبه، قبل سفره إلى جنيف، سونج كيونج رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بجمهورية كوريا الجنوبية، وكيم دونج دو نائب رئيس المعهد بحضور النائب محمد على يوسف رئيس جمعية الصداقة المصرية الكورية، وذلك في إطار أنشطة جمعية الصداقة المصرية الكورية.

وقام رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بإهداء الدكتور على عبدالعال نسخة من الدستور المصري المترجم إلى اللغة الكورية .

وتوجه «عبدالعال» بالشكر لمعهد دراسات الشرق الأوسط على هذا العمل المتميز، مثمناً الجهد المبذول في ترجمة الدستور المصري، وقال: «العلاقات المصرية الكورية علاقات قوية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

من جانبه أعرب مدير معهد دراسات الشرق الأوسط عن سعادته بالتواجد في مجلس النواب المصري، وشكره لحفاوة الاستقبال، لافتاً إلى أن ترجمة الدستور المصري تؤكد مدى الحرص على دعم التقارب بين البلدين وتعريف الشعب الكوري بمصر وحضارتها، وأكد «كوينج» أن كتاب الدستور المصري لاقى إقبالاً كبيراً من جانب الكوريين للإطلاع على التجربة السياسية المصرية .

جدير بالذكر أن معهد الدراسات لشؤون الشرق الأوسط تأسس عام 2010 ليكون الخامس ضمن خمسة معاهد في كوريا الجنوبية تدرس اللغة العربية، فضلاً عن إعداد دراسات مهمة تخص اللغة والشريعة الإسلامية والترجمة، حيث يصدر المعهد دوريات سنوية فضلاً عن ترجمته لدساتير عدد من الدول العربية إلى الكورية، حيث انتهى من ترجمة دساتير السعودية، والمغرب، والكويت.