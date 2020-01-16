شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. غلق جزئي لشارع الهرم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق «الخط الرابع» بتنفيذ أعمال نقل مرافق والمتعارضة مع مسار المشروع، ومن المقرر أن يتم غلق جزئي لشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى «المطبعة» بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية دون تعطيل للحركة المرورية لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 17/1/2020، وتنتهى الأحد الموافق 19/1/2020، على أن تبدأ الأعمال في تمام الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ5 صباحاً طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.

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وأضافت المحافظة أنه يستمر العمل على مدار 24 ساعة أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين بداية من شارع ضياء وحتى شارع الشيخ الشربينى (المطبعة) لمدة 10 أيام اعتباراً والتى بدأت من صباح الثلاثاء الموافق 14/1/2020 ومن المقرر أن تنتهى الخميس الموافق 23/1/2020.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كافة الجهات المعنية بالإلتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير وإعادة الشئ لأصله وفتح الطريق أمام المارة والمركبات فور الانتهاء.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بإرشادات وتعليمات اللوحات واللجان المرورية التي من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال تجنباً للتكدسات.