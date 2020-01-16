شكرا لقرائتكم خبر عن «أمراض النباتات»: فحص 531 رسالة تقاوي والمرور على المزارع لرصد الحالات المرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي أصدره معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، عن تنفيذ عددا من الزيارات الميدانية لرصد الحالة المرضية لمختلف المحاصيل بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى فحص 531 رسالة تقاوي وعينات للقطاع الخاص وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم خلال شهر ديسمبر الماضي فحص عدد (494) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، وفحص عدد (37) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة.

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وأضاف «خليل»، أنه تم الاشتراك في أعمال (19) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص عدد (50) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وتعريف عدد (9) عزلات فطرية بقسم بحوث الفطريات وحصر الامراض، فضلا عن شراء عدد (1) عزلة فطرية لقسم بحوث الفطريات وحصر الأمراض، وشراء عدد 3 مادة نامتريه من قسم بحوث الفطريات وحصر الأمراض وفحص عدد 4 طرود بهم بذور مختلفة.

وأشار مدير معهد أمراض النباتات إلى أن اللجان الفنية قامت بالمرور على زراعات النباتات الطبية والعطرية في بمركزي أهناسيا وسمطا بمحافظة بنى سويف لرصد الحالة المرضية للمزروعات، والمرور على زراعات النباتات الليلية المنزرعة داخل الصوب البلاستيكية بالقناطر الخيرية لرصد الحالة المرضية، مضيفا أن اللجان البحثية قامت أيضا بالمرور على زراعات بنجر السكر بالمحافظات المختلفة للوقوف على الحالة المرضية وزراعات بنجر المائدة في محافظة البحيرة لرصد الحالة المرضية، فضلا عن المرور على محاصيل الخضر المختلفة وذلك في مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا لرصد الحالة المرضية.

ولفت إلى أن هذه اللجان قامت أيضا بالمرور على محاصيل الخضر المختلفة وذلك في مركز الباجور بمحافظة المنوفية لرصد الحالة المرضية، والمرور على زراعات الجوافة بمركز أبوحمص- محافظة البحيرة لرصد الحالة المرضية، والمرور على زراعات الموالح بوادى النطرون- محافظة البحيرة لرصد الحالة المرضية.