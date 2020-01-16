شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تناقش تفعيل برنامج الزمالة المصرية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة تفعيل برنامج الزمالة المصرية بمستشفيات الصحة، والتأمين الصحي، والتعليمية، وذلك بحضور الدكتور جمال سلامة، مديرعام فرع التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور عبدالكريم العراقي، مدير عام مستشفي الأحرار التعليمي، والدكتور رضا الديب، مدير مستشفي المبرة، والدكتور ياسر السويدي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد الناجي، مدير مستشفي فاقوس النموذجي، والدكتورة منال يوسف، بإدارة الطب الوقائي، والدكتورة هبة محمد، مدير إدارة التدريب، والدكتور جمال الحفناوي، عضو المكتب الفني ومنسق البرنامج بالمحافظة، ومحمد فتحي مدير مركز المعلومات.

حيث تمت مناقشة دور اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بالشرقية، برئاسة وكيل الوزارة والمهام المحددة لكل عضو باللجنة، لتطبيق برنامج الزمالة، واعتماد المستشفيات والأقسام الطبية ضمن البرنامج والاحتياجات العددية منها.

ويهدف برنامج الزمالة المصرية إلى تعليم وتدريب الأطباء بأحدث الوسائل العلمية، كما يتم تبادل الخبرات الطبية والعلمية للارتقاء بمستوي الطبيب المصري، ورفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري.

جانب من اجتماع وكيل وزارة الصحة بالشرقية