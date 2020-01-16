شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: متفائل بـ«نتائج سد النهضة».. والأهم التعاون خلال الجفاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق عن تفاؤله بشأن اجتماعات سد النهضة الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن بيان واشنطن لمفاوضات سد النهضة يوضح أنه هناك التزام من الدول الثلاثة للوصول إلى اتفاقية بالخطوط العريضة الموضحة في البيان قبل نهاية هذا الشهر من خلال اجتماعات ثلاثية خلال الفترة القادمة وحتى تاريخ اجتماع واشنطن في ٢٨ يناير.

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وأضاف «علام» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن «هذه الخطوط تشمل الاتفاق على قواعد تخزين السد على مرحلتين الأولى سريعة للبدء في توليد كهرباء من المحطة الأولى والثانية حتى امتلاء الخزان مع الآخذ في الاعتبار ظروف الجفاف واحتياجات دولتى المصب، وقواعد التشغيل والتى كنفها بعض الغموض بخصوص تفاصيلها في البيان وتحتاج للمزيد من التوضيح. بالإضافة إلى بند الاتفاق للتنسيق والتعاون والمتابعة، وأخر لحل النزاعات قانونيًا ومؤسسيًا».

وأوضح وزير الري الأسبق أن «هناك العديد من التفاصيل الهامة لم يتم إدراجها في البيان مثل مقدار تصرفات السد تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة، وعلاقة التصرفات المنصرفة بتصرفات النهر الطبيعية والمتاح للاستخدامات الإثيوبية، وكيفية تعاون ومسئولية الدول الثلاثة في الجفاف، وغيرها قد تتضح في الأيام القادمة».

وأوضح أن «التخزين السريع لمستوى 595 مترًا فوق سطح البحر في المرحلة الأولى تعني أن يتم التخزين للفيضان بكميات تتراوح من 20 – 25 مليار متر مكعب من المياه لضمان توليد الطاقة الكهربائية»، مشيرًا إلى أنه «فيما يتعلق بتخزين المياه أمام سد النهضة في شهر سبتمبر تكون في حالة تغير حالة الفيضان».