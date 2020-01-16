شكرا لقرائتكم خبر عن بـ779.2 ألف زائر.. قلعة قايتباي تتصدر حصاد «تنشيط السياحة بالإسكندرية 2019» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت قلعة قايتباي حصاد الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي في الإسكندرية لعام 2019 والذي أعلنته، الخميس، حيث استقبلت القلعة 779 ألفا و223 زائرا مصريا وأجنبيا، فيما جاءت الآثار الغارقة في المؤخرة بـ127 زائرا فقط.

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وشمل حصاد الهيئة 10 مواقع أثرية ومتاحف، جاءت كالتالي: قلعة قايتباي استقبلت 673 ألفا و172 زائرا مصريا و106 آلا و52 أجنبيا بإجمالي 779 ألفا و223 زائرا، والمسرح الروماني استقبل 118 ألفا و601 زائر مصري، مقابل 35 ألفا 255 زائرا أجنبيا، بإجمالي 53 ألفا و856 زائرا، فيما استقبل عامود السواري 8936 زائرا مصريا و90896 أجنبيا، بإجمالي 99832 زائرا، ومقابر كوم الشقافة 9887 زائرا مصريا مقابل 87692 أجنبيا بإجمالى 97 ألفا و579 زائرا، ومقابر الشاطبي الأثرية استقبلت 291 زائرا مصريا مقابل 1026 أجنبيا، بإجمالي 1317 زائرا.

فيما استقبلت مقابر مصطفى كامل الأثرية 294 زائرا مصريا مقابل 148 أجنبيا بإجمالي 442 زائرا، ومقابر الأنفوشي استقبلت 442 مصريا مقابل 296 أجنبيا بإجمالي 738 زائرا، والآثار الغارقة 35 زائرا مصريا مقابل 92 أجنبيا بإجمالي 127 زائرا، ومتحف الإسكندرية القومي استقبل 18 ألفا و911 مصريا مقابل 13 ألفا و7 زائرين أجانب، بإجمالي 31 ألفا 918 زائرا، ومتحف المجوهرات الملكية استقبل 72 ألفا و852 زائرا مصريا، مقابل 4504 أجانب، بإجمالي 77 ألفا و356 زائرا، واستقبلت المكتبة مليونا و340 ألف مصري و182 ألف أجنبي، بإجمالي مليون و522 ألف زائر.

كانت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية أعلنت أن مواقع ومتاحف الإسكندرية استقبلت خلال عام 2019 حوالي 1.14 مليون زائر، بينهم 71% مصريين مقابل 29% أجانب، مشيرا إلى أن حصاد العام الماضي يعد من أفضل السنوات مقابل عام 2018 الذي بلغ عدد الزائرين لمواقع الإسكندرية الأثرية والمتاحف 992 ألف زائر و984 ألف زائر في عام 2017، فيما بلغ عدد الزائرين المصريين لمكتبة الإسكندرية 88% من إجمالي عدد الزائرين خلال العام الماضى 2019 مقابل 12% للأجانب.