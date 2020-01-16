شكرا لقرائتكم خبر عن 40 سؤالا لكل ساعة.. نائب رئيس جامعه القناة يتابع أعمال التصحيح الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مركز القياس والتقويم بالجامعه، لمتابعة عملية التصحيح الإلكتروني مؤكداً على ضرورة الالتزام بنظام الامتحانات 40 سؤالا لكل ساعة امتحانية وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق إقرارها والتى تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة.

وأكد دكتور شقيدف، أن الامتحانات تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسى، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكل الأسئلة.

كما أضاف أن ورقة الامتحان تشتمل على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلة والمقالية.

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وتفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اللجان الامتحانية داخل كلية التربية حيث استقبله الدكتور مدحت صالح، عميد الكلية، والذي أكد أن طلاب الفرقة الثانية وعددهم 1180 طالب وطالبة داخل 25 لجنة بالإضافة إلى لجنتين خاصة، هذا وأشار عميد الكلية إلى تصحيح 18 ألف و500 ورقة امتحانية مع نهاية الأسبوع الثالث للامتحانات مؤكداً على حرص الكلية على الانتهاء من عملية التصحيح يوم بيوم.

وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية أشار الدكتور عادل السعدني، إلى انتهاء معظم الأقسام من الامتحانات ومنها قسم اللغة الصينية، والمكتبات على أن تستمر الامتحانات داخل بعض الأقسام حتى الأسبوع القادم.

كما توجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى كليتي السياحة والفنادق والألسن حيث يؤدي بكلية السياحة والفنادق طلاب الفرقة الأولى وعددهم 350 طالب وطالبه كما تابع أعمال الكنترول داخل الكلية، يرافقه الدكتوره فاتن العليمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

هذا وقرر الدكتور محمد شقيدف، زيادة مده الإمتحان ربع ساعة فقط بكلية الألسن لطلاب الفرقة الرابعة قسم اللغة الفرنسية، كما تفقد جميع لجان الفرقه الرابعه والبالغ عددهم 210 طالب وطالبه.