شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» يصل أسيوط لبدء تشكيل اللجان الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاء مع وفد برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لبدء تشكيل اللجان الخاصة بتنفيذ البرنامج بالمحافظة.

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وقال «الهلباوي» إنه سيتم وضع 4 خطط للمحافظة متوسطة الأجل من 2019 حتي 2030 كل خطة لمدة ثلاث سنوات ترتكز على توزيع مخصصاتها المالية بنسبة 40% لمشروعات المحافظة و60% لمشروعات خطط المراكز، كما سيتم تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلي كافة الإدارات والمديريات ورؤساء المرافق المختلفة لتقييم الاقتصاد المحلي كل في قطاعه، لوضع خطة تكاملية وملائمة لأرض الواقع، كما سيجري تشكيل وحدة تنفيذية للمشروع لضمان التنسيق الكامل وتعبئة الجهود من الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج.

وأشار المحافظ إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي ضمن برنامج التنمية المستدامة، ويستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة من خلال استثمار المقومات والميزات النسبية بالمحافظة وتكوين رؤية واضحة وخطط تنفيذية التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المنشودة، مشيدًا بجهود وزارة التنمية المحلية ودورها البارز في دعم كافة مشروعات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تدخر وسعًا في تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتفعيل دور وحدة تطوير الإدارة المحلية على أرض المحافظة لتدعيم تطبيقات اللامركزية والمساهمة في إصلاح نظام الدولة من خلال وضع آليات محددة لتنفيذ أعمال وبرامج التطوير المؤسسي لمختلف الهياكل التنفيذية وتطوير نظم المعلومات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية، والدكتورة ناهد أديب، مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مكون التنمية المحلية والاجتماعية، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية.