شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى ينفى تداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى البنك المركزي المصري ما تردد في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ "200جنيه" أو أية فئات أخرى، مشدداً على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أية عمليات تزييف لعملات النقد الورقية.
وأوضح البنك المركزي، أن جميع مراحل إنتاج عملات النقد الورقية والبنكنوت تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية وتخضع لعمليات تأمينية متطورة، حيث يحرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.
تتمتع أوراق البنكنوت المصرية بعناصر تأمينية في جميع الفئات، خاصة في العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة "50 و100 و200" جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلا عن الشرائط التأمينية، وكذلك العناصر المتغيرة بصريًا في أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات.
وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات غير الموثقة.
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد كشف أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، تواصل المركز مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، مُوضحاً أن تصميم العملة النقدية فئة الـ 10 جنيهات وكافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هوتماماً دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.
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