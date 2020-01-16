شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يحيل "سفاح " كفر الدوار إلى المحاكمة الجنائية العاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بإحالة المتهم شريف عبد الله رجب محمد الزيات محبوساً إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الماضي.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على سبعة متوفين من عائلة واحدة داخل منزلهم، وانتقل أعضاءٌ بها لمناظرة الجثامين ومعاينة مسرح الجريمة، وانتدبت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثامين، وخبراء معمل الأدلة الجنائية لرفع الآثار من مسرح الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي وجود إصابات بالمتوفين جميعاً عدا طفلاً منهم، وأن وفاتهم – دون الطفل الأخير – ترجع إلى الإصابات الطعنية والقطعية بهم وما صاحبها من حروق؛ بينما تسبب الدخان المتصاعد إلى تسمم الطفل من أول أكسيد الكربون مما أدى إلى فشل في التنفس أودى بحياته؛ وقطع خبراء معمل الأدلة الجنائية بوقوع الحريق نتيجة اتصال مصدر مشتعل بمنطقة بدايته مع استخدام مواد معجلة للاشتعال كقش الأرز.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم بعد أن كشفت عنه تحريات جهة البحث؛ وباستجوابه اعترف بارتكابه الواقعة بدافع السرقة لمروره بضائقة مالية؛ ولكونه جزاراً عقد العزم على سرقة رؤوس الماشية المملوكة للمجني عليه مستغلاً إقامته بمنطقة نائية تبعد عن البنيان؛ فأمرت النيابة العامة بحبسه، وأحيل محبوساً لمحاكمة جنائية عاجلة تحدد لها يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.