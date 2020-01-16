شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشيخ الطبلاوى يرد على شائعة وفاته بتلاوة لسورة الحشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب قراء القرآن الكريم، طريقة جديدة للرد على مروجى شائعة وفاته، حيث قرر خلال حوار لـ"الخليج 365" ينشر لاحقا، تقديم تلاوة بصوته رغم اعتزاله التلاوة منذ سنوات، وقرأ بصوته آيات من سورة الحشر، حيث اشتهر بتلاوة هذه الآيات فى بداية مشواره فى مجال تلاوة القرآن الكريم وحتى الآن.

كما وجه الطبلاوى، رسالة لمروجى شائعة وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعى، منتقدا كثرة ترويج مثل هذه الشائعات، قائلاً:"أقول لمن يخرج هذه الشائعات اتقوا الله ولا تقولوا كذبا".

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى 14 نوفمبر من عام 1934، ويروى الطبلاوى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من فى بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه فى "الكتّاب"، مضيفاً أن الأطفال كانوا يدفعون "تعريفة" لمحفظهم، ولكن والده كان يدفع "قرش صاغ" لزيادة الاهتمام به، مؤكداً أنه أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات.

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ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره.

ورغم ذيوع صيت الشيخ الطبلاوى، إلا أنه تقدم للالتحاق بالإذاعة كقارئ ولكن لم يتم اعتماده قبل تقدمه 9 مرات للإذاعة، وفى المرة العاشرة اعتمد قارئاً بالإذاعة بإجماع لجنة اختبار القراء.

سافر إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم.

وكانت شائعات قد ترددت حول وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب قراء القرآن الكريم، غير أنه نفى هذه الشائعات منتقدا من يروجها.