الصحة تشكل فريقا طبيا لتقديم الدعم النفسى والمعنوى لطبيبات المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، متابعتها المستمرة للحالة الصحية لمصابى حادث طريق الكريمات الصحراوى الذى وقع أمس الأربعاء، وكان يُقل عدد من أطباء محافظة المنيا متوجهين إلى القاهرة، من خلال فريق من قيادات الوزارة يتواجد بصفة مستمرة بمستشفى معهد ناصر يضم كل من الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة لمتابعة حالة المصابين وتقديم تقرير بحالتهم الصحية على مدار الساعة لوزيرة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لـ 16 مصابًا مستقرة ويخضعون جميعهم للرعاية الطبية اللازمة، مضيفًا أن هناك 3 حالات تماثلت للشفاء التام ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة، لافتًا إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد. Advertisements وتابع أن الدكتورة هالة زايد، وجهت بتقديم سبل الدعم بكافة أشكاله للمصابين وأسر المتوفين، خاصة الدعم النفسى لهم، كما وجهت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية فى هذا الشأن، بتشكيل فرق من الأطباء لتقديم الدعم النفسى والمعنوى، أثر هذا الحادث الأليم. وأشار إلى أن هناك 3 حالات بالرعاية المركزة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة، ويشرف على الحالة الصحية لهم فريق من الأساتذة والاستشاريين.

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