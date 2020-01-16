شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: مهرجان شرم الشيخ يمثل عمق ترابط الشعبين الإماراتى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد مشاركته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، في انطلاق مضمار سباق الهجن بشرم الشيخ، وافتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى، بمشاركة 52 من الهجن المصرية الأصيلة والتى تنافست على جوائز شوطى الافتتاح لمهرجان شرم الشيخ التراثى على مسافة 4 كيلو مترات .

وقال بن زايد على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر" قائلًا: شهدت وأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذى يمثل ملتقى يجسد - بفعالياته المتعددة والمتنوعة - موروثنا الشعبي الأصيل وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والمصري.. صون التراث والمحافظة عليه أمانة وحق للأجيال المقبلة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى خيمة التراث بمهرجان شرم الشيخ التراثى، وشاهد الرئيس السيسي وضيفه عروض لفرقة العيالة والحربية الإماراتية وأدت استعراضات من التراث الإماراتى، وعرض تراث بدوى قدمته فرقة العريش للفنون الشعبية، كما تفقد معروضات تراثية لحرف وفنون ومنتجات من مصر والإمارات .

جاء ذلك بعد مشاهدة الزعيمين لشوطى سباق هجن شاركت فيه 52 من الهجن المصرية الأصيلة، تنافست على جوائز شوطى الافتتاح على مسافة 4 كيلو مترات.

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الشوط الأول فئة صرايم وهى هجن مختلطة ذكور وإناث، وعددهم 29 من الهجن، والشوط الثانى فئة زمول بعدد 23 من أقوى جمال السباقات، وتعود ملكية الهجن المشاركة لأبناء القبائل من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والقاهرة والأقصر وسوهاج.

واتسم السباق بتنافس بين الهجانة وهم يتحكمون فى مسار الهجن عن بعد بواسطة الراكب الآلى ، وفاز بالمركز الأول فى الشوط الأول سالمان بن عيد العيايدة من محافظة الإسماعيلية، واسم الهجين " الرمح ".

وكانت فعاليات افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى تواصلت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي بطابور عرض للإبل المصرية على مدخل طريق مضمار سباق الهجن موقع الاحتفال ، وشارك فى طابور عرض الإبل أكثر من 800 جمل تقدمها الهجانة بلافتات ترحيب برئيس الجمهورية وضيفه، وحملت اللافتات توقيع قبائل سيناء.

وقدم 84 من الهجانة الإماراتيين أمام منصة العرض الرئيسية لمهرجان سباق الهجن التراثى استعراض فن العرضة احد فنون التراث الاماراتى وقدم العرض بتمازج مع التراث المصرى ويبدأ بمسيرة للهجن وعلى ظهورها الهجانة يرفعون اعلام مصر والإمارات يعقبها هجانة يسيرون بسرعة وهم يقفون على ظهر الابل وهى تسير مسرعة وهم يحملون العلمين المصرى والاماراتي، يعقبه استعراض القوة ويتضمن إظهار قدرة الهجان على النزول من على ظهر الجمل والصعود مرة اخرى وهى تسير مسرعة بقوة شديدة ثم يقف ويقدم التحية للمتابعين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وصلا إلى مقر احتفالات انطلاق مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى واستهلت الفعاليات بترحيب القبائل للزعيمين بطابور عرض الابل وتضمن 900 من الابل يتقدمها ابناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه.